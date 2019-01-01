Саутгейт: В сборной Германии четыре чемпиона мира и много победителей Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Англии дал комментарий перед матчем с немцами.

Гарет Саутгейт, getty images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ждет тяжелейшего противостояния со сборной Германии и с большим уважением относится к сопернику.

"Германия попала в невероятно сложную группу. Уровень игры и класс соперников были очень высокие. Это сразу же подготовило их к большим матчам. У них богатый опыт футбола на таком уровне: четыре чемпиона мира, много победителей Лиги чемпионов. Это состоявшаяся команда.

Хотя я читаю много негативных комментариев о сборной Германии, я вижу команду, которая хорошо готова, знает, что она делает в плане тактики, и работает как единое целое. Мы понимаем, что нас ждет тяжелейший матч", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Англия — Германия пройдет завтра, 29 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.