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Саутгейт: В сборной Германии четыре чемпиона мира и много победителей Лиги чемпионов

Главный тренер сборной Англии дал комментарий перед матчем с немцами.

Гарет Саутгейт, getty images
Гарет Саутгейт, getty images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ждет тяжелейшего противостояния со сборной Германии и с большим уважением относится к сопернику.

"Германия попала в невероятно сложную группу. Уровень игры и класс соперников были очень высокие. Это сразу же подготовило их к большим матчам. У них богатый опыт футбола на таком уровне: четыре чемпиона мира, много победителей Лиги чемпионов. Это состоявшаяся команда.

Хотя я читаю много негативных комментариев о сборной Германии, я вижу команду, которая хорошо готова, знает, что она делает в плане тактики, и работает как единое целое. Мы понимаем, что нас ждет тяжелейший матч", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Англия — Германия пройдет завтра, 29 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
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Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
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Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2