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Андерссон: Швеция должна воспользоваться преимуществом в физических данных в матче с Украиной

Главный тренер шведов дал комментарий перед поединком.

Янне Андерссон, фото УАФ
Янне Андерссон, фото УАФ

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, которое пройдет на стадионе Хэмпден Парк в Глазго.

Главный тренер шведов считает, что его команда должна воспользоваться преимуществом в физических данных в данной встрече.

"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим из этого дивиденды. Мы должны воспользоваться преимуществом в физических данных над нашим соперником. Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей стандартных положений. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.

Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, выступающий в Аталанте. В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей", — приводит слова Янне Андерссона официальный сайт УАФ.

Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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