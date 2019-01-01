Де Брюйне и Эден Азар могут пропустить матч против Италии

Футболисты восстанавливаются от травмы.

Кевин де Брюйне, Getty Images

Сборная Бельгии благодаря победе над Португалией вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится со сборной Италии.

Однако у бельгийцев могут быть трудности. Лидеры команды Кевин Де Брюйне и Эден Азар могут пропустить игру с итальянцами.

"Серьезных повреждений у наших игроков нет. Турнир для Де Брюйне и Эдена Азара еще не закончен. Но мы должны посмотреть, как их тела отреагируют через сутки. Поэтому матч с Италией для них под вопросом.

Но новости хорошие, и нам придется усердно работать. Мы все еще надеемся, но шансы на их участие в игре с итальянцами оцениваю 50 на 50", — заявил главный тренер сборной Бельгии в интервью RTBF.

Напомним, оба футболиста получили травмы в матче против Португалии. Игра против Италии состоится 2 июля.