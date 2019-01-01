27 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Португалия
ПОР
0
28 Июн
LIVE
Хорватия
ХОР
3
Испания
ИСП
5
28 Июн
22:00
Франция
ФРА
Швейцария
ШВЦ
29 Июн
19:00
Англия
АНГ
Германия
ГЕР
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
Украина
УКР
2 Июл
22:00
Италия
ИТА
Бельгия
БЛГ
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
Дания
ДАН

Ленгле сыграет с первых минут против Швейцарии

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Клеман Ленгле, getty images
Клеман Ленгле, getty images

Сборная Франции в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Швейцарии.

Дидье Дешаму из-за проблем в обороне пришлось перестроить схему на три центральных защитника. С первых минут на поле выйдет Клеман Ленгле.

Франция: Льорис — Варан, Ленгле, Кимпембе — Павар, Погба, Канте, Рабьо — Гризманн — Бензема, Мбаппе

Запасные: Жиру, Сиссоко, Зума, Меньян, Толиссо, Эрнандес, Дюбуа, Коман, Бен-Йеддер, Тюрам, Лемар, Манданда

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Аканджи, Родригес — Видмер, Фрейлер, Джака, Цубер — Шакири — Сеферович, Эмболо

Запасные: Мехмеди, Гавранович, Шер, Кобел, Фернандес, Закария, Мвого, Варгас, Соу, Фасснахт, Мбабу, Бенито

Матч Бельгия — Португалия начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2