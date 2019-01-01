Ленгле сыграет с первых минут против Швейцарии
Предлагаем вашему вниманию составы команд.
Сборная Франции в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Швейцарии.
Дидье Дешаму из-за проблем в обороне пришлось перестроить схему на три центральных защитника. С первых минут на поле выйдет Клеман Ленгле.
Франция: Льорис — Варан, Ленгле, Кимпембе — Павар, Погба, Канте, Рабьо — Гризманн — Бензема, Мбаппе
Запасные: Жиру, Сиссоко, Зума, Меньян, Толиссо, Эрнандес, Дюбуа, Коман, Бен-Йеддер, Тюрам, Лемар, Манданда
Швейцария: Зоммер — Эльведи, Аканджи, Родригес — Видмер, Фрейлер, Джака, Цубер — Шакири — Сеферович, Эмболо
Запасные: Мехмеди, Гавранович, Шер, Кобел, Фернандес, Закария, Мвого, Варгас, Соу, Фасснахт, Мбабу, Бенито
Матч Бельгия — Португалия начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.
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