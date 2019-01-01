Хорватия — Испания: видео голов и обзор матча
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В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Хорватии встречается со сборной Испании.
В первом тайме команды обменялись голами. На автогол от Педри ответил Сарабия.
Во втором тайме команды устроили голевую феерию. За хорватов забивали Оршич и Пашалч. У Испании — Ф. Торрес и Сезар Аспиликуэта.
В овертайме Испанцы забили дважды. Сначала Альваро Мората переиграл Ливаковича, а затем и Оярсабаль.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
1:0, Педри, АГ
1:1, Сарабия
1:2, Аспиликуэта
1:3, Ф. Торрес
2:3, Оршич
3:3, Пашалич
3:4, Мората
3:5, Оярсабаль
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