Степаненко: Ждем на матче наших соотечественников, которые живут в Великобритании

Полузащитник украинской сборной дал комментарий перед матчем.

Тарас Степаненко, фото УАФ

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, которое пройдет на стадионе Хэмпден Парк в Глазго.

Тарас Степаненко очень благодарен болельщикам, которые поддерживают сборную Украины.

"Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома. Ждем на матче наших соотечественников, которые живут здесь, в Великобритании. Их поддержка для нас очень важна и приятна.

Конечно, для жителей Шотландии, которые очень любят спорт — и футбол в частности, хочу передать, чтобы они также приходили на стадион, ведь нам играть с болельщиками намного приятнее. И им, думаю, будет приятно прийти на стадион, увидеть хороший футбол и поболеть за сборную Украины".

Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.