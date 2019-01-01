Испания в ураганном овертайме выбила Хорватию с Евро-2020

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Итоговый вид сетки четвертьфинального раунда чемпионата Европы-2020 все больше принимает свой конечный облик, а по итогу третьего игрового дня 1/8 финала мы получили бы очередные две команды, которые продолжат борьбу за кубок Анри Делоне. В раннем временном слоте на этот раз разместилась игра в Копенгагене, где на поле Паркена хозяйничали Хорваты, якобы в гости к которым приехала национальная команда Испании.

Команда Златко Далича в группе D конкурировали с Англией, Чехией и Шотландией, испытав серьезные проблемы на старте турнира, так как из первых двух матчей сумела извлечь лишь одно очко. Однако, когда "клетчатые" отправились покорять Глазго, то их уже было сложно сдержать — победа 3:1, благодаря которой они отпраздновали обгон чехов, но затем…

Затем Хорватия узнала, что в соседней группе E вторую строчку заняла национальная команда Испании, отчего настояние у подопечных Далича как-то пошло на спад. "Фурия Роха" измучила своих поклонников скупой игрой в первых турах, но затем ее прорвало в игре против Словакии (5:0). При таких уверенных в себе шведах, дорога на первую строчку была закрыта, но и со второго места соперник для испанцев был более-менее приемлем. К слову, команда Луиса Энрике угрожала попасться именно Украине.

Совершенно не вызывал удивлений старт отчетного поединка — гости в привычном для себя стиле играли на удержание мяча, а их соперники чуть не увлеклись уходом в низкий блок, но правильно отреагировали на первое обострение на 13-й минуте авторства Пабло Сарабии, который пробил с левого фланга в штрафной в сетку с внешней стороны у ближней штанги, постепенно начав после этого отбивать контроль у соперников. При этом, Испания все равно продолжала давить, а фантастический сейв ногой от Ливаковича при ударе Коке из центра штрафной на 16-й минуте был наиболее острым моментом стартового отрезка.

Как уже упоминалось, "клетчатые" просыпались достаточно плавно, но их прессинг давал о себе знать. А как иначе объяснить передачу от центральной линии на 20-й минуте в исполнении Педри назад на голкипера, под которую адресат, Унаи Симон, так и не смог подстроиться. Мяч был послан прямиком в створ ворот с достаточно силой для того, чтобы одно неудачное движение стопы со стороны голкипера обернулось безумным автоголом. Даже официальному сайту УЕФА понадобилось около двадцати минут для того, чтобы просто определить автора результативного удара по своим воротам. В итоге, им стал полевой футболист.

Очевидно было, что подобный сценарий не может устраивать команду Луиса Энрике, но всегда горячие испанцы с эмоциями редко, когда могут совладать, поэтому отошли они от шока только спустя два дополнительных голевых момента от Влашича и Ковачича. Хорваты давали хорошую интенсивность, но их оборона треснула при массированной атаке оппонентов на 39-й минуте. Гайя с левого фланга штрафной и так наносил достаточно опасный удар, с которым с трудом справился Ливакович, однако добивание от Сарабии накрывать уже было некому.

Уже во второй половине матча команда Далича не отказывалась от нагнетания в прессинге на чужой половине матча, но вот с обороной у Хорватии после возвращения на футбольное поле как-то не все было в порядке. На 57-й минуте Ферран со свободного левого фланга мог рассмотреть и зрителей на противоположной трибуне, а что там говорить про точную подачу на голову Аспиликуэте во вратарскую. Соперники огрызнулись ударом Гвардиола с левого фланга штрафной в ближний угол, однако Симон больше не допускал нелепых ошибок, исключительно спасая свою команду там, где мог это сделать.

Новоиспеченный игрок РБ Лейпциг, к сожалению его и его сборной, повторно оказался в центре внимания уже через несколько минут. Пока испанцы готовили глубокий штрафной у технической зоны, защитник пошел пить воду, из-за чего попросту не успел к диагонали на Феррана, который затем сблизился с голкипером, пробив в ближний угол. И где-то в этот момент Энрике и его команда поверили, что дело в шляпе. Но! Не тут-то было. На поле под конец матча вышел Мислав Оршил, а это, знаете ли, всегда опасно. Испания за пять минут до конца основного времени получила результативный удар от звезды Динамо Загреб, а в компенсированное время он еще и оформил результативный навес на Пашалича с левого фланга.

От этих безумных 3:3 на табло было сложно не потерять голову, но импульсивной Хорватии в итоге не хватило стабильности. Уже в первой пятнадцатиминутке Ольмо разорвал левый фланг обороны соперников, откуда ему удалось ассистировать на Морату и Оярсабаля. До этих двух голов "клетчатые" имели момент авторства Крамарича, но великолепный Симон не позволил сопернику расстрелять ворота из центра штрафной. Команда Далича и во втором овертайме продолжала играть в распахнутом стиле, но ураганный футбол большего количества дивидендов ей уже не принес. Суперматч!

Финальный свисток турецкого арбитра Джюнейта Чакыра отправил в четвертьфинальный раунд сборную Испании, а Хорватия была вынуждена завершить свои выступления на турнире.





Хорватия — Испания 3:5

Голы: Педри, 20 (авт.), Оршич, 85, Пашалич, 90+2 — Сарабия, 39, Аспиликуэта, 57, Ф. Торрес, 77, Мората, 100, Оярсабаль, 103.



Хорватия: Ливакович — Юранович (Брекало, 74), Чалета-Цар, Вида, Гвардиол — Модрич (Иванушец, 113), Брозович, Ковачич (Будимир, 79) — Влашич (Пашалич, 79), Петкович (Крамарич, 46), Ребич (Оршич, 67).



Испания: Симон — Аспиликуэта, Гарсия (П. Торрес, 71), Ляпорт, Гайя (Альба, 77) — Коке (Руис, 77), Бускетс (Родри, 101), Педри — Ф. Торрес (Оярсабаль, 87), Мората, Сарабия (Ольмо, 71).



Предупреждения: Брохзович, Чалета-Цар.