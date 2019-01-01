Зинченко: Сборные Швеции и Австрии можно поставить в один ряд

Полузащитник дал комментарий перед матчем со шведами.

Александр Зинченко, getty images

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, которое пройдет на стадионе Хэмпден Парк в Глазго.

Полузащитник Александр Зинченко дал комментарий перед матчем, отметив, что Швеция — очень сильный соперник с высококлассными футболистами.

"На этом ЕВРО шведы показывают, как они играют — целостно, компактно, как единый блок. В каждой линии у них есть хорошие игроки, которые выступают в Европе. Думаю, можно поставить в один ряд сборные Австрии и Швеции, потому что они чем-то похожи — две очень сбалансированные команды.

Против таких сборных всегда нужно играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. Со сборной Австрии, особенно в первом тайме, мы совершали столько ошибок, допускали разрывы между линиями, буквально дыры огромные. Австрийцы еще нам не позабивали столько мячей... Поэтому со сборной Швеции нам нужно сыграть единым блоком, компактно, выдерживать дистанцию между игроками, и тогда у нас должно все получиться.

Лидер шведов? Безусловно, это [Эмиль] Форсберг. Если не ошибаюсь, он является лучшим бомбардиром сборной Швеции на этом турнире. В линии обороны достаточно опытные футболисты. Сборная Швеции, кажется, самая возрастная команда на чемпионате Европы — это уже говорит о многом. Это значит, что они хорошо сыграны и чувствуют друг друга на поле", — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.