Шевченко: Поединок против Швеции покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл
Специалист высказался о предстоящем матче.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.
"Сегодня у нашего капитана Андрея Пятова день рождения. Команда поздравила его. По кадровым вопросам, то Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предигровая тренировка, а завтра — очень важная игра. Мы к ней готовы.
Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитироваться.
Я помню матч против Швеции на Евро-2012. У меня прекрасные воспоминания. Была замечательная игра. Выступать на родном стадионе при поддержке своих зрителей в матче-открытии такого турнира — это необычайные впечатления. А еще и удалось забить два мяча. Но это лишь воспоминания, завтра будет совсем другая игра".
"Я не думаю, что правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний поединок покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю со сборной Швеции, у нас разная философия игры.
Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать на матч. У нас большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и давать какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.
Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения".
"Я не думаю, что Швеция очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохие нападающие, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.
Мы должны быть осторожными прежде всего на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать", — сказал Шевченко.
Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
Комментарии
28:06:2021
29:06:2021
29:06:2021
02:07:2021
03:07:2021
28:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021