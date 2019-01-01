Шевченко: Поединок против Швеции покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл

Специалист высказался о предстоящем матче.

Андрей Шевченко, УАФ, Фото Павла Кубанова

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча против Швеции в рамках 1/8 финала Евро-2020.

"Сегодня у нашего капитана Андрея Пятова день рождения. Команда поздравила его. По кадровым вопросам, то Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предигровая тренировка, а завтра — очень важная игра. Мы к ней готовы.

Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитироваться.

Я помню матч против Швеции на Евро-2012. У меня прекрасные воспоминания. Была замечательная игра. Выступать на родном стадионе при поддержке своих зрителей в матче-открытии такого турнира — это необычайные впечатления. А еще и удалось забить два мяча. Но это лишь воспоминания, завтра будет совсем другая игра".

"Я не думаю, что правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний поединок покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю со сборной Швеции, у нас разная философия игры.

Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать на матч. У нас большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и давать какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена ​​физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения".

"Я не думаю, что Швеция очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохие нападающие, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.

Мы должны быть осторожными прежде всего на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать", — сказал Шевченко.

Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.