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Зинченко: Нам всем очень стыдно за игру с Австрией

Полузащитник сборной Украины поделился переживаниями от матча с Австрией.

Александр Зинченко, getty images
Александр Зинченко, getty images

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, которое пройдет на стадионе Хэмпден Парк в Глазго.

Полузащитник Александр Зинченко в комментарии перед матчем со Швецией вспомнил о поражении от Австрии.

"Было ли чувство, что команда подвела болельщиков? Конечно. Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого большого турнира — это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру — особенно последнюю — нам всем очень стыдно. Повторюсь, очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной. Потому что я уверен: наша команда может достичь большего и показать себя намного лучше", — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2