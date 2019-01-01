Испания впервые с 2006 пропустила три гола в плей-офф чемпионата Европы и чемпионата мира
Команда Луиса Энрике отметилась со знаком "-".
Испания, Getty Images
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании в сумасшедшем матче сумела обыграть сборную Хорватии со счетом 5:3.
Несмотря на феереческую победу, сборная Испании отличилась и со знаком "-".
Дело в том, что Испанцы пропустили три гола в плей-офф чемпионата Европы или чемпионата мира впервые с 2006 года.
В 2006 году в рамках чемпионата мира испанцы уступили сборной Франции со счетом 1:3.
Видео голов и обзор матча Хорватия — Испания можно смотреть на Football.ua.
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