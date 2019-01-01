Англия — Германия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча плей-офф чемпионата Европы.

Англия - Германия, Getty Images

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии сойдется в противостоянии с национальной командой Германии.

Англия — Германия

Вторник, 29 июня, 19:00. Уэмбли (Лондон)​. Главный арбитр встречи — Дэнни Маккели (Нидерланды). Телетрансляция — Футбол 1,2

Одним из самых интересных матчей 1/8 финала станет встреча Англии и Германии. Его результат весьма непросто прогнозировать, ведь класс соперников находится приблизительно на одном уровне. Футбольная общественность считает обе команды топ-сборными, однако что англичане, что немцы, в последнее время заслуживают в свой адрес множество критики, что в большей степени связано с неоднозначными решениями тренерских штабов.

Сборной Англии посчастливилось иметь в своем составе впечатляющий набор футболистов, но в минувших двух матчах его потенциал абсолютно не был реализован. Да, подопечные Гарета Саутгейта финишировали в группе D на первом месте, набрав семь очков с Хорватией, Чехией и Шотландией, при этом англичане забили в трех матчах группового этапа всего два гола. Все-таки Саутгейт должен как-то реагировать на критику в свой адрес, иначе с такой игрой команде "трех львов" не удастся даже близко приблизиться к долгожданному трофею, не говоря уже о его завоевании.

Германия ставит перед собой наивысшую задачу на этот международный форум. Все-таки Евро-2020 — последний турнир для Йоахима Лева на посту главного тренера "Бундестим", а завоевать на прощание чемпионский трофей было бы действительно сказочным и особенным моментом. По итогам группового этапа, где немцы набрали четыре пункта и заняли второе место в "группе смерти" с Францией, Португалией и Венгрией, наибольшим сюрпризом стал результат матча третьего тура с венграми. На собственной Альянц Арене коллектив Лева избежал поражения буквально на последних минутах (2:2), чем априори немецкие болельщики вряд ли могут быть довольны.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Гарета Саутгейта. Так, на победу Англии предлагается коэффициент 2,55, тогда как потенциальный успех Германии оценивается показателем 3,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,30.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Райс, Филлипс — Фоден, Маунт, Стерлинг — Кейн

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Горецка, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер, Гнабри

Тренеры говорят

Гарет Саутгейт, сборная Англии:

"Мы бьем один рекорд за другим в последние три-четыре года, и я убежден, что дело в нашем настрое. Нам совершенно не важно, что было раньше. Историю создаем мы сами. Я вижу, что игроки в восторге от возможности проявить себя в таком матче. Так что бояться тут нечего. Нашу команду не страшит ничего, и в этом наша сила".

Йоахим Лев, сборная Германии:

"С этого этапа — все или ничего. Мы были нестабильны, но знаем, что можем быть сильнее, если кое-что подправим в игре. Если нет, будет тяжело. Против Англии будет совсем другой матч, и мы должны извлечь из этого выгоду. Англия играет дома и должна атаковать. Игра будет более открытая, чем с Венгрией, но мы должны быть начеку с самого начала".