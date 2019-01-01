Шевченко подтвердил, что Зубков не сыграет со Швецией

Вингер до си пор не восстановился после повреждения.

Александр Зубков, getty images

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, которое пройдет на стадионе Хэмпден Парк в Глазго.

Андрей Шевченко рассказал о кадровых проблемах. Вингер Александр Зубков, который получил травму в игре с Нидерландами, продолжает восстановление, а значит не сыграет со Швецией.

"По кадровым вопросам, то Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предигровая тренировка, а завтра — очень важная игра. Мы к ней готовы", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.