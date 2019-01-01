Льорис эффектно отразил пенальти от Родригеса в матче Франция — Швейцария

Кипер вытащил мяч из самого угла ворот.

Момент с незабитым пенальти, getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Франции переигрывает сборную Швейцарии.

Еще при счете 0:1 в пользу швейцарцев судья матча назначил 11-метровый в ворота Франции.

К мячу подошел Рикардо Родригес и не сумел забить. Тут стоит выделить сейв кипера французов Уго Льориса.

К слову, Льорис — первый французский вратарь, отбивший пенальти на крупном турнире (ЧМ/Евро) со времен Фабьена Бартеза в матче с Англией на Евро-2004.

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