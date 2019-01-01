Бензема голом завершил роскошную комбинацию в матче со Швейцарией
Нападающий вывел свою команду вперед по ходу встречи.
Карим Бензема, getty images
Сборная Франции в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы играет против Швейцарии.
Подопечные Дидье Дешама уступали со счетом 0:1, но дубль Карима Бензема перевернул игру. Во время второго гола у французов вышла отличная комбинация, которую точным ударом завершил Бензема.
Видео гола:
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