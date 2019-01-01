Сборная Испании сыграет со Швейцарией в 1/4 Евро

Определилась еще одна пара четвертьфиналистов.

Швейцария - Испания, getty images

Сборная Испании в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы сыграет против Швейцарии.

Подопечные Луиса Энрике в очень напряженном и зрелищном матче одолели сборную Хорватии с хоккейным счетом — 5:3.

Швейцарцы, в свою очередь, совершили пока что главную сенсацию турнира, в серии пенальти пройдя сборную Франции.

Отметим, что матч состоится в пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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