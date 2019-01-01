Сборная Испании сыграет со Швейцарией в 1/4 Евро
Определилась еще одна пара четвертьфиналистов.
Швейцария - Испания, getty images
Сборная Испании в рамках четвертьфинального поединка чемпионата Европы сыграет против Швейцарии.
Подопечные Луиса Энрике в очень напряженном и зрелищном матче одолели сборную Хорватии с хоккейным счетом — 5:3.
Швейцарцы, в свою очередь, совершили пока что главную сенсацию турнира, в серии пенальти пройдя сборную Франции.
Отметим, что матч состоится в пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.
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