Франция — Швейцария: видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.
Сборная Франции в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы играет против Швейцарии.
Подопечные Петковича довольно быстро смогли открыть счет усилиями Сеферовича, но во второй половине игры Бензема отметился быстрым дублем, который перевернул игру.
Роскошный гол Погба ударом из-за пределов штрафной площади позволил французам завладеть комфортным преимуществом, но швейцарцы отыграли два мяча на последних минутах.
Обзор первого тайма:
Бензема, 1:1, 57 минута
Бензема, 2:1, 59 минута
Погба, 3:1, 75 минута
Сеферович, 3:2, 81 минута
Гавранович, 3:3, 90 минута
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