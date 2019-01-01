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Франция — Швейцария: видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Франция - Швейцария, getty images
Франция - Швейцария, getty images

Сборная Франции в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы играет против Швейцарии.

Подопечные Петковича довольно быстро смогли открыть счет усилиями Сеферовича, но во второй половине игры Бензема отметился быстрым дублем, который перевернул игру.

Роскошный гол Погба ударом из-за пределов штрафной площади позволил французам завладеть комфортным преимуществом, но швейцарцы отыграли два мяча на последних минутах.

Обзор первого тайма:

Бензема, 1:1, 57 минута

Бензема, 2:1, 59 минута

Погба, 3:1, 75 минута

Сеферович, 3:2, 81 минута

Гавранович, 3:3, 90 минута

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2