Льорис — о поражении Швейцарии: При счете 3:1 нам нужно было все заканчивать
Голкипер команды Дидье Дешама прокомментировал вылет с чемпионата Европы.
Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о поражении от Швейцарии в серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2020.
"Мы отдали все силы, оставили их все на поле. Пенальти – это лотерея. Нам не повезло. Теперь нужно справиться с болью. При счете 3:1 нам нужно было все заканчивать. Но это футбол, за это мы его и любим, этим он и ранит, сегодня нам больно.
Пенальти Мбаппе? Мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы все несем ответственность за вылет на этой стадии. Ни на кого не нужно указывать пальцем. Нам пришлось справляться с травмами. Но у нас нет права на отговорки – это соревнование", – сказал французский голкипер для Get French Football News.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Франция — Швейцария 3:3 (4:5).
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