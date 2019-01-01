Мбаппе — о незабитом пенальти: Я хотел помочь команде, но ничего не вышло, таковы риски этого вида спорта

Французский форвард высказался о вылете с чемпионата Европы.

Килиан Мбаппе, getty images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020, в котором он не забил решающий пенальти.

"Очень сложно перевернуть страницу. Большая печаль после этого поражения. Мы не смогли достичь нашей цели. Прошу прощения за этот пенальти. Я хотел помочь команде, но ничего не вышло. Таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю.

Знаю, что вы, фанаты, расстроены. Но я все же я хочу поблагодарить вас за поддержку и за то, что вы всегда верили в нас. Сейчас важнее всего стать еще сильнее в перед грядущими испытаниями. Мои поздравления и пожелания удачи сборной Швейцарии", – сказал французский форвард для Get French Football News.

Ранее вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о поражении от Швейцарии. Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Франция — Швейцария 3:3 (4:5).