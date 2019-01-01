Англия — Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Getty Images

Национальная сборная Англии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против команды Германии.

Англия — Германия. Накануне

Следить за ключевыми событиями поединка Англия — Германия вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция данного поединка:

Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.