Сеферович — о победе над Францией: Это самый прекрасный вечер в моей карьере
Швейцарский форвард поделился впечатлениями о поединка чемпионата Европы.
Нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович поделился мыслями о победе над национальной командой Франции в матче 1/8 финала Евро-2020, а также прокомментировал свой дубль в данной встрече.
"Иногда я не забиваю, но я показал, как реализовывать моменты в штрафной. Это самый прекрасный вечер в моей карьере", – сказал форвард.
Ранее капитан сборной Швейцарии Гранит Джака, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции, поделился впечатлениями от прохода в следующий этап турнира.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Франция — Швейцария 3:3 (4:5).
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