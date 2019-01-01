Форвард сборной Швеции Берг: Наша цель — поднять свою игру на уровень выше, чем в предыдущих матчах

Швед высказался накануне встречи с командой Андрея Шевченко.

Маркус Берг, getty images

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Украины в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Для большинства, возможно, мы являемся фаворитами, но мы очень уважаем соперников. Конечно, мы считаем, что можем победить эту команду, если покажем свою лучшую игру.

Наша цель — поднять свою игру на уровень выше, чем в предыдущих матчах", — сказал форвард.

Напомним, что Украина сыграет против Швеции сегодня, 29 июня, в Глазго. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. Следить за главными событиями встречи вы сможете в нашей текстовой онлайн-трансляции.