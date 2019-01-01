Отмененный гол Френка Лампарда, позволивший Германии оказаться в четвертьфинале: вспоминаем огненную битву Англии с немцами на ЧМ-2010

Готовимся к битве за четвертьфинал!

Противостояние Англии и Германии является классическим для европейского и мирового футбола. Достаточно вспомнить хотя бы домашний для англичан финал чемпионата мира 1966 года со скандальным голом Джеффри Херста в ворота ФРГ в дополнительное время. Та встреча осталась за родоначальниками футбола, однако спустя 44 года Фортуна вернула немцам должок на мундиале в Южной Африке. Давайте вспомним перипетии той встречи.

Германия – Англия – 4:1, 1/8 финала чемпионата мира-2010

Голы: Мирослав Клозе (20), Лукас Подольски (32), Томас Мюллер (67, 70) – Мэттью Апсон (38)

Германия: Нойер – Лам, Мертезакер, Фридрих, Боатенг – Швайнштайгер, Хедира – Мюллер (Троховски, 72), Озил (Кисслинг, 83), Подольски – Клозе (Гомес, 73)

Тренер: Йоахим Лев

Англия: Джеймс – Джонсон (Райт-Филлипс, 87), Терри, Апсон, Э. Коул – Милнер (Джо Коул, 64), Лэмпард, Барри, Джеррард – Руни, Дефо (Хески, 72)

Тренер: Фабио Капелло

Фаворитом данного противостояния считалась именно Германия во главе с великолепным Томасом Мюллером, ставшим настоящим открытием того турнира. Но и англичане, у руля которых восседал Фабио Капелло, также не собирались сдаваться без боя. Не для того ведь нанимали опытнейшего итальянца, чтобы вылететь на мундиале уже на первой стадии плей-офф! Увы и ах для поклонников родоначальников футбола случился именно негативный сценарий.

Уже на первых минутах немцы обозначили свое превосходство в матче – неприятный удар Месута Озила ногами парировал кипер англичан Дэвид Джеймс. Затем игра перешла в режим фолов и небольших пауз, а Мюллер едва не получил травму, благо, все обошлось для "раумдойтера" немецкой сборной.

Вот так игра неожиданно докатилась ко взятию ворот в исполнении "бундестим". Все началось с четкого выноса Мануэля Нойера, ну а Мирослав Клозе профессионально отправил мяч в ворота. На 32 минуте немецкая машина вновь расписалась в воротах Джеймса, на сей раз отличился Лукас Подольски.

Ближе к концу тайма сборная "трех львов" сумела заметно придавить номинальных хозяев поля. Сперва Мэттью Апсон прошил Нойера ударом головой, а спустя две минуты состоялся ключевой момент всей встречи.

Френк Лэмпард нанес удар из-за пределов штрафной, а мяч, рикошетом от перекладины, юркнул за линию ворот. Очевидное взятие ворот, которое не было отмечено бригадой арбитров во главе с уругвайцем Хорхе Ларриондой, позже отстраненным от судейства последующих игр ЧМ-2010. Таким образом, судьба вернула Германии должок за практически идентичный момент в финале мундиаля 1966 года. ВАР, или Goal Line Technology, наверняка пришлись бы кстати в этом эпизоде.

Негодованию англичан не было предела! Засчитай рефери этот гол, и история могла пойти по-другому, а так несколько подавленные подопечные Капелло расклеились во втором тайме, позволив "манншафт" нанести еще две результативных пробоины в свой корпус. За всю вторую половину встречи у родоначальников можно вспомнить лишь два опасных выстрела в исполнении мастеров подобных ударов – Джеррарда и все того же Лэмпарда, но случилось это уже при 1:4 не в пользу Англии, словом, та встреча навсегда вошла в историю мундиалей и футбола. Жаль, что с подобным негативным привкусом.