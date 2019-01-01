Сборная Украины сыграет против Швеции в синей форме
Шведы, в свою очередь, выйдут в желтом комплекте.
Форма сборной Украині на матч против Швеции, УАФ
В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции.
Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Андрея Шевченко сыграют в этом матче в синем комплекте формы, тогда как шведы — в желтом.
Напомним, матч Швеция — Украины состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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