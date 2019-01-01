Малиновский: Сборная Швеции агрессивна в отборе, здорово прессингует и не дает времени на размышление

Украинский хавбек высказался о предстоящем матче чемпионата Европы против Швеции.

Руслан Малиновский, Getty images

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции.

Атакующий полузащитник украинской команды Руслан Малиновский поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"Хорошая команда. Они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышление".

"Я знаю Альбина Экдаля. Он играет в Сампдории. Это хороший футболист".

"Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансы отбирать мяч и выходить в контратаки", — сказал Малиновский в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Швеция — Украины состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.