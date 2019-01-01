Шевченко: Будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч против Швеции

Наставник сборной Украины высказался о предстоящем матче чемпионата Европы против Швеции.

Андрей Шевченко, Getty Images

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции.

Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча.

"За это время у сборной Украины определился четкий стиль игры, поэтому будет очень важно то, как мы будем контролировать мяч".

"Подборы, силовая борьба – это то, что поможет добиться положительного результата. Нам нужно выиграть эти дуэли", — сказал Шевченко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Швеция — Украины состоится сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.