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Вернер и Сака сыграют с первых минут в матче Англия — Германия

Предлагаем вашему вниманию составы команд.

Тимо Вернер, getty images
Тимо Вернер, getty images

Сборная Англии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Германии.

С первых минут в поединке сыграют Букайо Сака и Тимо Вернер, тогда как Джек Грилиш и Лерой Сане остались на скамье запасных.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу — Сака, Кейн, Стерлинг

Запасные: Фоден, Санчо, Джеймс, Грилиш, Джонстон, Рамсдейл, Рашфорд, Коади, Хендерсон, Беллингэм, Мингс, Маунт

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Горецка, Госенс — Хаверц, Мюллер — Вернер

Запасные: Нойхаус, Фолланд, Мусиала, Лено, Кох, Хальстенберг, Зюле, Джан, Гюндоган, Гнабри, Трапп, Сане

Напомним, матч Англия — Германия состоится во вторник, 29 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2