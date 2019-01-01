Вернер и Сака сыграют с первых минут в матче Англия — Германия
Предлагаем вашему вниманию составы команд.
Сборная Англии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против Германии.
С первых минут в поединке сыграют Букайо Сака и Тимо Вернер, тогда как Джек Грилиш и Лерой Сане остались на скамье запасных.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Филлипс, Райс, Шоу — Сака, Кейн, Стерлинг
Запасные: Фоден, Санчо, Джеймс, Грилиш, Джонстон, Рамсдейл, Рашфорд, Коади, Хендерсон, Беллингэм, Мингс, Маунт
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Горецка, Госенс — Хаверц, Мюллер — Вернер
Запасные: Нойхаус, Фолланд, Мусиала, Лено, Кох, Хальстенберг, Зюле, Джан, Гюндоган, Гнабри, Трапп, Сане
Напомним, матч Англия — Германия состоится во вторник, 29 июня. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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