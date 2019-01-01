Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 Евро
Судьбу поединка решили голы Рахима Стерлинга и Харри Кейна.
Отчет о матче читайте на нашем сайте.
Англия — Германия 2:0
Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 85
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу — Сака (Грилиш, 69), Кейн, Стерлинг
Германия: Нойер — Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Кроос, Горецка, Госенс (Сане, 88) — Хаверц, Мюллер — Вернер (Гнабри, 68)
Предупреждения: Райс, Филлипс, Магуайр — Гинтер, Госенс
Комментарии
29:06:2021
02:07:2021
02:07:2021
03:07:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021