Шевченко удивил стартовым составом на матч против Швеции

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Швеция и Украина.

Андрей Шевченко, фото УАФ

В заключительно матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Глазго будет бороться против Швеции за последнюю из доступных путевку в следующий раунд.

По сравнению с прошлым матче против Польши (3:2), Янне Андерссон провел лишь одну замену — в пару форвардов к Исаку отправился Кулусевски

А вот со стороны Андрея Шевченко, на фоне поражения от Австрии (0:1), мы увидели сразу несколько нестандартных ходов. Николай Матвиенко сыграет на левом фланге обороны, в то время как пару Забарному в центре защиты составит Кривцов, а линии полузащиты Малиновского заменит Тарас Степаненко, которому в обороне поможет Сергей Сидорчук. Николай Шапаренко отправился на левый фланг нападения.

Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг — Кулусевски, Исак.

Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Сидорчук, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Миколенко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик.



Матч Швеция — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.