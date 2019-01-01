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Шевченко удивил стартовым составом на матч против Швеции

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Швеция и Украина.

Андрей Шевченко, фото УАФ
Андрей Шевченко, фото УАФ

В заключительно матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Украины в Глазго будет бороться против Швеции за последнюю из доступных путевку в следующий раунд.

По сравнению с прошлым матче против Польши (3:2), Янне Андерссон провел лишь одну замену — в пару форвардов к Исаку отправился Кулусевски

А вот со стороны Андрея Шевченко, на фоне поражения от Австрии (0:1), мы увидели сразу несколько нестандартных ходов. Николай Матвиенко сыграет на левом фланге обороны, в то время как пару Забарному в центре защиты составит Кривцов, а линии полузащиты Малиновского заменит Тарас Степаненко, которому в обороне поможет Сергей Сидорчук. Николай Шапаренко отправился на левый фланг нападения.

Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг — Кулусевски, Исак.

Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Сидорчук, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Миколенко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик.

Матч Швеция — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2