Англия впервые прошла Германию на крупном турнире с 1966 года

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Сборная Англии, getty images

Сборная Англии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы обыграла Германию со счетом 2:0.

Последний раз англичане проходили немцев на крупных турнирах еще в далеком 1966 году, когда добились победы в дополнительное время в финале чемпионата мира.

После этого англичане уступали Германии в полуфинале чемпионата Европы в 1996 в серии пенальти (1:1 (5:6)), дважды в отборе на чемпионат мира 2002 года (0:1 и 1:5), в 1/8 чемпионата мира 2010 года (1:4).

Отметим, что долгожданную победу сборной Англии принесли точные удары Рахима Стерлинга и Харри Кейна.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Англии против Германии.