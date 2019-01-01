Англия впервые прошла Германию на крупном турнире с 1966 года
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
Сборная Англии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы обыграла Германию со счетом 2:0.
Последний раз англичане проходили немцев на крупных турнирах еще в далеком 1966 году, когда добились победы в дополнительное время в финале чемпионата мира.
После этого англичане уступали Германии в полуфинале чемпионата Европы в 1996 в серии пенальти (1:1 (5:6)), дважды в отборе на чемпионат мира 2002 года (0:1 и 1:5), в 1/8 чемпионата мира 2010 года (1:4).
Отметим, что долгожданную победу сборной Англии принесли точные удары Рахима Стерлинга и Харри Кейна.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Англии против Германии.
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