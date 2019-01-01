Швеция — Украина: видео голов и обзор матча Евро-2020
Смотри видео голов матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.
В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборной Украины противостоит национальная команда Швеции.
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Швеция — Украина: видео голов и обзор матча
Видео гола Зинченко, 27 минута:
Видео гола Форсберга, 43 минута:
Обзор первого тайма:
Швеция: Ольсен — Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг — Кулусевски, Исак.
Запасные: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте.
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко — Степаненко, Сидорчук — Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко.
Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Миколенко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик.
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