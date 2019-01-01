Кривцов дебютировал на крупных турнирах за сборную Украины
Защитник Шахтера впервые сыграл в финальной части Евро или чемпионата мира.
Сборная Украины в рамках поединка 1/8 финала в шотландском Глазго играет против шведской национальной команды.
С первых минут в составе Украины вышел защитник Сергей Кривцов, для которого этот матч стал дебютным на финальных частях крупных турниров.
Отметим, что в первых трех матчах текущего розыгрыша чемпионата Европы Андрей Шевченко полагался на пару Забарный — Матвиенко. В матче же со шведами наша сборная играет в три центральных защитника.
Напомним, матч Швеция — Украина начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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