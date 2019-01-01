Кривцов дебютировал на крупных турнирах за сборную Украины

Защитник Шахтера впервые сыграл в финальной части Евро или чемпионата мира.

Сергей Кривцов (справа), getty images

Сборная Украины в рамках поединка 1/8 финала в шотландском Глазго играет против шведской национальной команды.

С первых минут в составе Украины вышел защитник Сергей Кривцов, для которого этот матч стал дебютным на финальных частях крупных турниров.

Отметим, что в первых трех матчах текущего розыгрыша чемпионата Европы Андрей Шевченко полагался на пару Забарный — Матвиенко. В матче же со шведами наша сборная играет в три центральных защитника.

Напомним, матч Швеция — Украина начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.