Зинченко забил Швеции, Украина повела в счете

Подопечные Шевченко получили важное преимущество.

Александр Зинченко, getty images

Сборная Украины в рамках поединка 1/8 финала в шотландском Глазго играет против шведской национальной команды.

Подопечные Шевченко открыли счет в матче на 27 минуте, когда Ярмоленко выдал пас на Зинченко, а тот плотным ударом прошил голкипера шведов.

Видео гола:

Напомним, матч Швеция — Украина начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.