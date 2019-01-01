Зинченко забил Швеции, Украина повела в счете
Подопечные Шевченко получили важное преимущество.
Сборная Украины в рамках поединка 1/8 финала в шотландском Глазго играет против шведской национальной команды.
Подопечные Шевченко открыли счет в матче на 27 минуте, когда Ярмоленко выдал пас на Зинченко, а тот плотным ударом прошил голкипера шведов.
Видео гола:
Напомним, матч Швеция — Украина начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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