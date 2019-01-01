Ярмоленко сравнялся с Гусевым по числу матчей за сборную Украины
На счету 31-летнего вингера Вест Хэма 98 матчей в футболке национальной команды.
В настоящее время проходит поединок 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Украины встречается с национальной командой Швеции.
В этом противостоянии вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе. Для 31-летнего хавбека это 98-й выход на поле в футболке национальной команды.
Таким образом, Ярмоленко сравнялся по количеству матчей за сборную Украины с Олегом Гусевым, на счету которого также 98 поединков с 2003 по 2016 год.
Также отметим, что Ярмоленко и Гусев делят четвертое место по этому показателю.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Швеция — Украина.
Комментарии
29:06:2021
02:07:2021
02:07:2021
03:07:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021