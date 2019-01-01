Ярмоленко сравнялся с Гусевым по числу матчей за сборную Украины

На счету 31-летнего вингера Вест Хэма 98 матчей в футболке национальной команды.

Андрей Ярмоленко, Getty Images

В настоящее время проходит поединок 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Украины встречается с национальной командой Швеции.

В этом противостоянии вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе. Для 31-летнего хавбека это 98-й выход на поле в футболке национальной команды.

Таким образом, Ярмоленко сравнялся по количеству матчей за сборную Украины с Олегом Гусевым, на счету которого также 98 поединков с 2003 по 2016 год.

Также отметим, что Ярмоленко и Гусев делят четвертое место по этому показателю.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Швеция — Украина.