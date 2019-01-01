Зинченко — самый молодой автор гола Украины на Евро
Полузащитник национальной команды отметился уникальным достижением.
Сборная Украины в рамках поединка 1/8 финала в шотландском Глазго играет против шведской национальной команды.
Подопечные Андрея Шевченко вышли вперед благодаря голу Александра Зинченко на 27 минуте встречи.
Как сообщает Squawka, полузащитник Манчестер Сити стал самым молодым автором гола сборной Украины на чемпионатах Европы.
Александру Зинченко на момент взятия ворот исполнилось 24 полных года и 196 дней.
Только Андрей Русол забил за сборную в более молодом возрасте (23 года и 154 дня) на крупном турнире (Саудовской Аравии, чемпионат мира 2006 года).
Александр Зинченко также стал пятым игроком Манчестер Сити, забившим на Евро-2020 (Де Брюйне, Стерлинг, Ляпорт и Торрес) — столько же только у игроков Аталанты.
Напомним, матч Швеция — Украины начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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