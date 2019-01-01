Украина пропустила во всех матчах чемпионатов Европы

Это уже десятая игра национальной команды, в которой "сине-желтые" не могут сохранить свои ворота сухими.

Швеция - Украина, Getty Images

Сборная Украины в настоящее время проводит поединок 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Швеции.

В этом противостоянии команда Андрея Шевченко открыла счет в середине первого тайма усилиями Александра Зинченко, но в концовке первой половины встречи пропустила от Эмиля Форсберга.

Таким образом, Украина продолжила свою неутешительную серию матчей на чемпионатах Европы. Во всех в истории десяти матчах Евро "сине-желтые" пропустили как минимум один гол.

Ранее на Евро-2020 украинцы пропустили два мяча от Нидерландов (2:3), а затем по одному голу от Северной Македонии (2:1) и Австрии (0:1).

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Швеция — Украина.