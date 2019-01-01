Швеция — Украина. Наши оценки

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в матче против шведов.

Поток критики после игры сборной Украины против Австрии (0:1) был колоссальным, что сподвигло нашу команду к определенным выводам относительно своих выступлений. К счастью, давление было совершенно верно интерпретировано, а внесенные изменения позволили нам играть на равных с действительно классно выстроенным соперником, каким, безусловно, является сборная Швеции. В лучших традициях, не обошлось и без нервов, но стремление команды всеми силами избежать серии пенальти показывало, что команда Андрея Шевченко действительно чувствует уровень своих возможностей и амбиций. Отличная игра с прекрасным итоговым результатом!

По итогам голосования приз "Лев матчу" в игре против Швеции получил защитник нашей национальной команды — Александр Зинченко.

Тренерский штаб на этот поединок перевел номинального полузащитника на знакомую для него по выступлениям за Манчестер Сити позицию левого флангового защитника, но при этом предоставил куда больше атакующих возможностей. Стоит отметить, что таким образом Зинченко был как бы выведен из-под непосредственной опеки соперников, а Люстиг, на пару с Ларссоном, частенько не успевали перекрывать его подключения. Участие Зинченко в атаке регулярно завершалось опасностью у чужих ворот, а два результативных действия на его счету по окончании игры будут служить только лишним подтверждением успешности выбранной модели. Качественные подключения, активность на фланге и точность передач — три кита, на которых опиралась не только игра непосредственно самого футболиста, но и всей нашей команды в целом.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Хэмпден Парк (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 8,0. Голкипера сборной Украины не окрестили лучшим игроком матча, но нельзя было пройти стороной мимо его игры в этот вечер. Странный нервный выход на стартовых минутах в последствии сменился сверхуверенной на всех дистанциях внутри штрафной площадки. Также, на счету Георгия было пару-тройку классных сейвов, а наиболее запоминающийся произошел после удара Кулусевски во втором тайме.

Александр Караваев — 7,5. Правый фланговый защитник сборной Украины в этом матче также акцентировал свое внимание на оборонительных действиях, отчего сильно пострадали его привычные фланговые подключения. Караваев на первых порах матча часто оказывался в зоне у чужой штрафной во время розыгрыша, но передачи с фланга как-то сразу не задались, поэтому Александр решил в дальнейшем не рисковать, и сосредоточиться на разрушении. Данный компонент у него получался достаточно неплохо, а природные скоростные данные позволяли не давать оппонентам разбежаться. Единственное, что стоило подметить — физическая форма игрока: кажется, после тяжелого сезона он начал серьезно уставать уже к середине матча.

Илья Забарный — 7,0. Правый центральный защитник команды Шевченко также был неплох в этот вечер, но ему, все же, где-то не хватало стабильности в выборе позиции, что особенно было заметно в моменте, предшествующем попаданию Форсберга в правую штангу наших ворот при контратаке во втором тайме. Также, еще в первой половине были моменты — тот же удар Исака — когда позиция непосредственно на границе штрафной оказалась открытой для нашего соперника. Винить игрока в пропущенном мяче не приходится. Да, был внушительный рикошет, без которого о голе мы бы вообще не говорили, но не выступить в блоке было бы куда большим упущением со стороны Забарного.

Сергей Кривцов — 7,0. Непосредственно центральный защитник в построении нашей команды в этом матче располагался несколько выше по позиции, чем партнеры по обе руки от него — чуть ближе к опорной зоне, позволяя встречать соперников уже на подступах к штрафной. Это было достаточно интересным решением нашего тренерского штаба, к которому еще надо было ментально привыкнуть Сергею. Получалось довольно неплохо, но где-то позиционные ошибки все равно проскакивали, как в эпизоде с пропущенным мячом, когда большую часть времени футболист провел без персонального игрока для опеки.

Николай Матвиенко — 7,5. Из всей тройки наших центральных защитников вопросов по ходу поединка возникало меньше всего к игроку левой части этого фрагмента построения. Матвиенко взял свое стабильностью в передачах и выборе позиции как при обороне, так и при позиционном наступлении. Хороший матч с активными перемещениями в зоне в его исполнении получился.

Александр Зинченко — 9,0.

Тарас Степаненко — 8,0. Представитель донецкого Шахтера из опорной линии нашей команды свои действия сосредоточил исключительно в выделенном для него амплуа. Тарас всегда славился своим желанием участвовать непосредственно в жестком отборе мяча, а против шведов такой подход перед своей штрафной был обязательным компонентом стратегии на игру. В плане самоотдачи, опеки и перемещений в обороне — к игроку не было никаких вопросов. При этом, в атакующей фазе он практически не был заметен, но и вряд ли это было предусмотрено тренерским штабом.

Сергей Сидорчук — 7,0. Из пары опорных полузащитников нашей команды Сидорчук был куда более заметен в атакующих действиях, нежели напарник, но вот к размещению Сергея в обороне периодически возникали вопросы. В частности, они касались опеки Эмиля Форсберга, который из его зоны дважды был близок к взятию ворот, но во втором тайме запустил мяч в перекладину. Момент Исака в первом тайме также необходимо занести в контекст не самых удачных действий именно правого части нашей опорной зоны. Участие в завершающей трети атак — куда можно отнести то самое попадание в штангу — перекрывало негативный шлейф от подобных огрехов в обороне, но тут уже необходимо расставлять какие-то приоритеты относительно изначальной позиции игрока на поле.

Николай Шапаренко — 7,0. Номинальный полузащитник и в этом поединке отыгрывал роль левого фланга атаки, а тренерский на сей раз выделил ему строго 60 минут игрового времени. Замена на Малиновского была "автоматической", что было очевидно из скорости ее подготовки. Шапаренко воспользовался выделенным ему промежутком времени с должным уровнем самоотдачи: постоянно прессинговал, в числе первых встречая оппонентов на своем фланге, а также пытался строить атаки. Единственную попытку завершения в его исполнении лучший раз не вспоминать из-за точно исполнения, поэтому выделим лишь подготовительные атакующие действия — тут обошлось без срывов.

Роман Яремчук — 7,0. Основной нападающий сборной Украины в этом матче вновь промолчал в плане забитых мячей, а из реальных голевых возможностей для него отличиться голом можно выделить разве что ту скидку от Ярмоленко на правом фланге еще в самом начале. Однако, сила Яремчука была в другом — он постоянно прессинговал защитную линию Швеции в моменты позиционного контроля со стороны соперников, тем самым отсекая ее от остальной части команды. В матче с подобным соперником это и было его ключевой функцией.

Андрей Ярмоленко — 8,0. Нападающий на текущем Евро — безоговорочный лидер атак нашей команды, которого каждый раз стараются перекрыть соперники, но далеко не всегда это приносит им какие-то дивиденды. Шведы тоже пытались это сделать в отчетной игре, но когда над головами обороны проносится резанная подача внешней стороны стопы, то тут же от пропущенного гола не укрыться. Ярмоленко создавал, а также перемещался по своей зоне в атаке, предлагая себя партнерам, что и привело его к результативному действию в этой игре. Андрей провел отличную игру, а заменили его лишь по тому, что команду надо было перестраивать, да и отыграть 115 минут при такой нагрузке уже было весомым успехом.

Руслан Малиновский — 7,0. Когда завсегдатай основного состава оказывается на скамейке запасных уже с первых минут матча, это всегда порождает сенсации. От Малиновского, будем говорить, как оно есть, ожидали куда большего на этом чемпионате Европы, поэтому "лавка" в матче первого раунда плей-офф — это был не двузначный посыл, обращенный ко здравому эгоизму футболиста. Если Руслан правильно на него отреагирует, то станет сильнее. После выхода на замену, было видно, что он хотел себя показать, но где-то партнеры не понимали, где-то соперники грамотно читали угрозы с его стороны.

К сожалению, Артем Беседин стал жертвой обстоятельств и безрассудных действий соперника в одном из эпизодов борьбы. Форвард вышел на поле помогать команде в атаке, и, как бы кощунственно это не звучало, действительно помог. Шведы остались в меньшинстве, а Беседин… Возвращайся побыстрее в строй, Артем, и — спасибо!

Евгений Макаренко — 6,5. Полузащитник вышел на поле в первом овертайме вместо Тараса Степаненко, и сразу же отправился искать соперников для проведения борьбы за мяч. Макаренко так и тянуло перерезать чужие атаки уже у центральной линии со стороны чужой половины поля, за что его нельзя было не похвалить. С диспетчерскими функциями у него тоже все было в порядке, поэтому можно считать, что и эта замена нашему тренерскому штабу удалась.

Виктор Цыганков — 6,0. Очевидно, что заменить Беседина по позиции Цыганков не имел никакой возможности, поэтому его 19 минут нахождения на футбольном поле были посвящены поддержанию темпа наших атак. Несколько перспективных заходов на подачи Виктору таки удалось совершить, и лишь один из его 15-и совершенных пасов не пришел в ноги партнеру по команде. Вроде бы, это неплохо, но джокером с такой динамикой ему точно не суждено было стать. Да и зарезервирована была эта вакансия.

Артем Довбик — 8,0. Гениальное решение тренерского штаба о замене и прекрасно пойманный тайминг для ее исполнения. Нам нужен был игрок на острие атаки, что прекрасно понимал Андрей Шевченко, и мы его получили. Ровно на один овертайм, но как же сходу влился в игру Довбик. Да, мы бы долго вспоминали бы ему отсутствие точно удара мимо Ольсена, пусть и из офсайда, но то, что произошло на первой компенсированной минуте — словами описать невозможно. Дебютный гол в сборной был забит в колоссального уровня напряжения ситуации для всей страны. Мы не знаем, насколько хорошо смогли сыграть в серии пенальти против Швеции на Евро-2020. Благодаря Артему, к счастью, и никогда не узнаем!

Роман Безус появился на поле последним из обоймы сборной Украины в этом поединке, а единственным пожеланием к нему будет как можно легче пройти восстановительный процесс от повреждения плеча. Выглядел эпизод тревожно.