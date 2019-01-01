Беседин получил ужасную травму в матче со Швецией
Украинский нападающий провел на поле десять минут.
Артем Беседин, getty images
Сборная Украины в рамках поединка 1/8 финала в шотландском Глазго играет против шведской национальной команды.
В первом дополнительном тайме Даниэльсон прямой ногой влетел в колено Артему Беседину.
Украинский нападающий получил травму, из-за которой покинул поле. Со стороны эпизод выглядел ужасно.
Отметим, что место Артема Беседина на поле занял Виктор Цыганков.
Напомним, матч Швеция — Украины начался в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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