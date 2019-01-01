Сборная Украины осталась в большинстве в матче против Швеции
Шведский защитник подвел свою национальную команду, заработав удаление в матче Евро-2020.
В настоящее время проходит поединок 1/8 финала Евро-2020, в котором сборная Украины встречается с национальной командой Швеции.
Команды закончили основное время матча со счетом 1:1. На гол Александра Зинченко в составе сборной Украины, шведы ответили результативным ударом Эмиля Форсберга.
Однако в начале первого дополнительного тайма шведский защитник Маркус Даниэльсон в грубом прыжке прямой ногой попал в колено нападающему "сине-желтых" Артему Беседину.
После просмотра видеоповтора, главный арбитр матча Даниэле Орсато показал шведу красную карточку, а Беседин не смог продолжить матч и был заменен. При этом Артем появился на поле на старте дополнительного овертайма.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Швеция — Украина.
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