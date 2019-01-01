Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча чемпионата Европы-2020, по итогу которого сборная Украины героически завоевала путевку в следующий раунд плей-офф.
Швеция — Украина 1:2
Голы: Форсберг, 43 — Зинченко, 27, Довбик, 120+1
Швеция: Ольсен — Люстиг (Крафт, 84), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83) — С. Ларссон (Классон, 97), К. Ольссон (Хеландер, 101), Экдаль, Форсберг — Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко — Степаненко (Макаренко, 84), Сидорчук (Безус, 118) — Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Беседин, 91, Цыганков, 101), Шапаренко (Малиновский, 61).
Предупреждения: Кулусевски, Форсберг — Ярмоленко, Довбик.
На 99-й минуте был удален Маркус Даниэльсон (Украина) (грубое нарушение).
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