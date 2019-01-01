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Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча чемпионата Европы-2020, по итогу которого сборная Украины героически завоевала путевку в следующий раунд плей-офф.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Швеция — Украина 1:2
Голы: Форсберг, 43 — Зинченко, 27, Довбик, 120+1

Швеция: Ольсен — Люстиг (Крафт, 84), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83) — С. Ларссон (Классон, 97), К. Ольссон (Хеландер, 101), Экдаль, Форсберг — Кулусевски (Квайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Зинченко — Степаненко (Макаренко, 84), Сидорчук (Безус, 118) — Ярмоленко (Довбик, 106), Яремчук (Беседин, 91, Цыганков, 101), Шапаренко (Малиновский, 61).

Предупреждения: Кулусевски, Форсберг — Ярмоленко, Довбик.

На 99-й минуте был удален Маркус Даниэльсон (Украина) (грубое нарушение). 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2