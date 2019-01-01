Украина сыграет с Англией в 1/4 Евро

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".

Сборная Украины, getty images

Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.

В рамках четвертьфинала украинская команда встретится со сборной Англии, которая ранее одолела Германию.

Отметим, что победный гол за сборную Украины забил Артем Довбик, для которого этот матч стал дебютным на крупных турнирах.

Стадия четвертьфинала — самое большое достижение в истории сборной Украины на чемпионатах Европы.

Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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