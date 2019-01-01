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Украина сыграет с Англией в 1/4 Евро

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".

Сборная Украины, getty images
Сборная Украины, getty images

Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.

В рамках четвертьфинала украинская команда встретится со сборной Англии, которая ранее одолела Германию.

Отметим, что победный гол за сборную Украины забил Артем Довбик, для которого этот матч стал дебютным на крупных турнирах.

Стадия четвертьфинала — самое большое достижение в истории сборной Украины на чемпионатах Европы.

Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2