Баллак — о сборной Германии: Мы сделали слишком мало, англичанам было слишком просто

Легендарный немец высказался о игре своей национальной команды.

Михаэль Баллак, getty images

Экс-футболист сборной Германии Михаэль Баллак раскритиковал футболистов национальной команды после поражения от Англии в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Отрезвляюще, беспомощно. В первом тайме стало очевидным то, что решений не было. Мы отступили без необходимости. Мы сделали слишком мало, англичанам было слишком просто.

Мы не воспользовались слабостями сборной Англии. Я не понимаю, почему тренер сборной так долго тянул с заменами", – сказал немец.

Ранее данный поединок, который стал последним в сборной Германии, прокомментировал Йоахим Лев.

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