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Линекер — об удалении Даниэльссона: Это не красная карточка, замедленный повтор снова превратил безобидный эпизод в нечто большее

Футбольный эксперт высказался о спорном эпизоде в поединка чемпионата Европы.

Гари Линекер, getty images
Гари Линекер, getty images

Легендарный футболист сборной Англии Гари Линекер подставил под сомнение решение арбитра в эпизоде с удалением Маркуса Даниэльссона после фона на Артеме Беседине в матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина.

"Это не красная карточка. Он имел полное право выбить этот мяч. Замедленный повтор снова превратил безобидный эпизод в нечто большее, чем было на самом деле. Смешно.

Когда вы играете в мяч, практически невозможно убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получил травму в этот момент не является фолом, не говоря уже о красной карточке", — написал англичанин в своем Twitter.

Позднее Линекер опубликовал другой эпизод из данной встречи и добавил комментарий: "Это тоже красная? Никакой разницы?".

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