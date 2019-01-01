Мюллер — о промахе в матче с Англией: Этот момент я запомню надолго, он будет мне сниться

Немец прокомментировал голевой момент в поединке с "тремя львами".

Томас Мюллер, getty images

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер поделился мыслями после поражения от Англии в матче 1/8 финала Евро-2020.

В концовке поединка хавбек вышел один на один с Джорданом Пикфордом, однако пробил мимо ворот.

"Этот момент я запомню надолго, он будет мне сниться. Ты работаешь, тренируешься и живешь футболом. В тот момент все зависело только от меня, я мог вернуть свою команду в игру и подарить экстаз всей нации.

Мне чертовски больно, что я не реализовал этот момент. Это боль для всех моих товарищей по команде и нашего тренера, который вселил в меня уверенность.

Но, прежде всего, мне больно из-за всех немецких болельщиков, которые стояли и поддерживали нас на протяжении всего чемпионата Европы, несмотря на обстоятельства. Спасибо за поддержку!", — написал Мюллер в своем Instagram.

Ранее полузащитник немецкой национальной команды Тони Кроос принял решение завершить карьеру в сборной.

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