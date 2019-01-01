Ты не можешь пропустить: Украина постарается отдать долг Англии, Италия померится силами с Бельгией

Football.ua вместе с партнером проекта, Hisense, рекомендуют своим читателям обратить внимание на поединки, которые являются наиболее привлекательными в 1/4 финала чемпионата Европы.

Стадия 1/8 финала Евро-2020 преподнесла немало сюрпризов. Самым большим из них стала победа сборной Украины в сумасшедшем матче против сборной Швеции. В этой игре было все: драйв, проявление командного духа, веры и воли к победе.

Уже стадия 1/4 финала турнира подарит массу интересных противостояний. Вместе с партнером Hisense, Football.ua определил встречи Украины с Англией и Бельгии с Италией как те, к которым необходимо проявить наиболее пристальное внимание со стороны футбольной аудитории у телеэкранов.

Украина — Англия (22:00, суббота, 3 июня, Рим)

После неудачной игры сборной Украины в групповом этапе Евро-2020, только ленивый не критиковал футболистов и тренерский штаб. Но карты сложились так, что наша национальная команда продолжила борьбу в плей-офф раунде, попав на сборную Швеции. Игра складывалась благоприятным образом для подопечных Андрея Шевченко и они, в конечном итоге, добились положительного результата на 121-й минуте матча.

Все игры, в которых принимала участие сборная Англии, выдались не самыми зрелищными. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт предпочитает прагматичный стиль игры, и он приносит свои плоды. Несмотря на всего четыре забитых гола, они не пропустили ни одного мяча. Обыграв в 1/8 финала сборную Германии благодаря голам Стерлинга и Кейна, англичане вышли на Украину.

Всего между собой команды встречались семь раз. Четырежды побеждали англичане, однажды украинцы и два раза команды заканчивали матч вничью. Последний раз команды играли между собой в 2013 году. Тогда встреча завершились "сухой" ничьей.

Бельгия — Италия (22:00, пятница, 2 июля, Мюнхен)

Команда Роберто Мартинеса очень симпатично смотрится на данном Евро. Пройдя без особых трудностей групповой этап, Бельгия переиграла сборную Португалии в 1/8 финала турнира. Однако матч был настолько сложным, что все могло сложиться и не в пользу бельгийской команды. Огромной проблемой может стать потеря лидеров команды Эдена Азара и Кевина Де Брюйне.

Италия, как и ее будущий соперник, в рамках группового этапа была неотразима. Победы с крупным счетом, новые рекорды для Роберто Манчини и появление новых звезд. Выйдя на сборную Австрии многие пророчили итальянцам легкую прогулку, но добыть победу удалось лишь за счет класса в дополнительное время.

Команды встречались между собой 22 раза. У бельгийцев всего четыре победы. 14 раз выигрывала Италия и четыре раза команды играли вничью. Последний поединок между ними завершился победой Италии со счетом 0:2. Он проходил в рамках Евро-2016.