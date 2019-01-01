УЕФА назначил судей на первые матчи 1/4 финала Евро-2020

Стали известны судейские бригады на матчи Швейцария — Испания и Бельгия — Италия.

Славко Винчич (по центру), Getty Images

Стали известны судейские бригады, которые будут обслуживать первые четвертьфинальные поединки Евро-2020, в которых сыграют Бельгия и Италия, а также Швейцария и Испания.

Встречу Швейцария — Испания в Санкт-Петербурге обслужит английская бригада судей во главе с Майклом Оливером. Его ассистентами будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннет, а резервным арбитром назначен румын Овидиу Хацеган.

Матч между бельгийцами и итальянцами в Мюнхене доверили словенским арбитрам во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый арбитр — аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини.

Напомним, оба матча пройдут 2 июля. Игра Швейцария — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени, а Бельгия — Италия в 22:00.