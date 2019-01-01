Сборная Украины отправилась в Рим
Команда будет готовиться на игру против Англии.
Андрей Пятов, УАФ
Сборная Украины пробилась в 1/4 финала Евро-2020, где нашей команде будет противостоять сборная Англии.
Команда Андрея Шевченко отправилась в Рим, где и состоится четвертьфинальный матч турнира.
В столице Италии подопечные Андрея Шевченко начнут цикл тренировок. Матч против Англии состоится третьего июля.
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