Моуриньо: Если обстоятельства сложатся, то Англия выйдет в финал Евро-2020

Специалист сделал прогноз на исход турнира.

Жозе Моуриньо, Getty Images

Главный тренер римской Ромы Жозе Моуриньо считает, что сборная Англии сыграет в финале Евро-2020.

"Если обстоятельства сложатся, то Англия выйдет в финал Евро-2020. Я не вижу, чтобы они проиграли командам, с которыми они могли бы столкнуться в следующих раундах.

Мы должны уважать футбол и непредсказуемость. Франция не вышла в четвертьфинал, потому что не уважала соперника".

"На мой взгляд, Англия готова ко всему, и я буду очень разочарован, если Англия не выйдет в финал. Они должны... должны.

Англии нужен баланс. Должны быть как плохие, так и хорошие моменты. Мы должны быть сбалансированы сейчас, нам еще предстоит пройти долгий путь", — сказал Моуриньо.

Отметим, что в 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии встретится против сборной Украины. Поединок состоится в Риме, третьего июля. Начало игры — в 22:00.

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