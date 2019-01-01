Сборная Украины прибыла в Рим на матч Евро-2020 против Англии

В обойме Андрея Шевченко 24 футболиста.

УАФ

Делегация сборной Украины прилетела в римский аэропорт Фьюмичино из Глазго. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В Рим прибыли 24 футболиста национальной команды, а также тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.

Состав сборной Украины (по номерам): 1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Роман Безус, 20. Александр Зубков, 21 Александр Караваев, 22 . Николай Матвиенко, 23 Анатолий Трубин, 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.

После прохождения паспортного контроля, "сине-желтые" на автобусе отправились в отель Parco dei Principi, который находится рядом со знаменитым парком "Вилла Боргезе".

Уже сегодня, 1 июля, сборная Украины проведет первую тренировку в Риме в рамках подготовки к матчу 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.