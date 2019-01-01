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Тилеманс: Класс полузащитников сборной Италии высок, но победит сильнейший

Футболист рассказал о ситуации в команде.

Юри Тилеманс, Getty Images
Юри Тилеманс, Getty Images

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Италии.

"Я знаком с полузащитниками сборной Италии  и играл против некоторых из них. Класс их высок, и я с нетерпением жду схватки в средней линии. Победит сильнейший.

Я в сборной Бельгии — с 2016 года, то есть с 19-летнего возраста. Мне посчастливилось быть в составе национальной команды на ЧМ-2018. Наш тренер не просто следил за моим развитием и прогрессом, но и, безусловно, способствовал этому, так что связь между нами крепка. У него хорошие отношения со всей командой. Он не просто тренер, а, скорее, наставник".
 
"В сборную прибыл Кастань. Его встретили бурными аплодисментами. Всегда неприятно, когда игрок так рано, в самом начале, вынужден покидать турнир, а тем более такой жизнерадостный, как он. Его присутствие очень позитивно отражается на команде. Мы очень рады его возвращению. Я, конечно, не доктор, но не думаю, что мы успеем увидеть его в игре до конца этого турнира", — сказал Тилеманс.
 
Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.
 

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2