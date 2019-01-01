Тилеманс: Класс полузащитников сборной Италии высок, но победит сильнейший

Футболист рассказал о ситуации в команде.

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Италии.

"Я знаком с полузащитниками сборной Италии и играл против некоторых из них. Класс их высок, и я с нетерпением жду схватки в средней линии. Победит сильнейший.

Я в сборной Бельгии — с 2016 года, то есть с 19-летнего возраста. Мне посчастливилось быть в составе национальной команды на ЧМ-2018. Наш тренер не просто следил за моим развитием и прогрессом, но и, безусловно, способствовал этому, так что связь между нами крепка. У него хорошие отношения со всей командой. Он не просто тренер, а, скорее, наставник".

"В сборную прибыл Кастань. Его встретили бурными аплодисментами. Всегда неприятно, когда игрок так рано, в самом начале, вынужден покидать турнир, а тем более такой жизнерадостный, как он. Его присутствие очень позитивно отражается на команде. Мы очень рады его возвращению. Я, конечно, не доктор, но не думаю, что мы успеем увидеть его в игре до конца этого турнира", — сказал Тилеманс.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.